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Во Франции из-за убийства полицейских требуют отставки главы МВД

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В парламенте Франции предложили создать комиссию по расследованию нападения на штаб-квартиру парижской полиции.
Во Франции требуют отставки главы МВД после убийства 4 полицейских
Во Франции требуют отставки главы МВД после убийства 4 полицейских

Глава фракции Республиканцев в парламенте Франции Кристиан Якоб предложил создать парламентскую комиссию по расследованию нападения на штаб-квартиру парижской полиции и потребовал отставки главы МВД Кристофа Кастанье. Об этом сообщает Le Figaro.

"Во вторник на конференции президентов я попрошу о создании комиссии по расследованию дела о нападении на префектуру полиции", - заявил Якоб.

"Дело очень серьезное. Мы должны относиться к этому очень серьезно, потому что это затрагивает безопасность, эффективность наших разведывательных служб", - , добавил он.

Депутат-республиканец Эрик Чиотти заявил, что с согласия Якоба он внес постановление "о создании парламентской комиссии по расследованию, чтобы пролить свет на ошибки, которые привели к нападению".

"Министр внутренних дел в первые минуты сказал нам: "Там нечего рассматривать!" Кастанье хотел скрыть правду или он просто некомпетентен? Он дискредитирован, чтобы продолжить свою миссию", - написал депутат в Twitter.

Позже несколько депутатов от оппозиционных партий также заявили о необходимости отставки министра внутренних дел.

Как сообщалось, накануне в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен.

 

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Теги: смерть, Франция, Париж, полиция, убийство, нападение, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    05.10.2019, 18:12
Оценка:  0
Boxerogos
Идиоты,когда видишь преступника с ножом,необходимо разряжать в него весь магазин.Против ножа канает только огнестрельное оружие,или быстрый бег.Не поможет ни"рукопашка",ни бокс,ни борьба,ни молитвы...Только"ствол" !Или быстрый бег.
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