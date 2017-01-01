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В Британии перевернулся двухэтажный автобус, есть пострадавшие

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В полиции заявили, что один человек получил серьезные травмы, а более десятка других получили травмы различной степени тяжести.
Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе
Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе
news.sky.com

Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на юго-западе Великобритании, пострадали десятки пассажиров. Об этом сообщает Sky News.

Автобус перевернулся на дороге около 11 утра по местному времени. Полиция заявила, что один человек получил серьезные травмы и более десятка других также получили травмы разной степени тяжести.

"Служба скорой помощи Юго-Запада объявила о крупном инциденте и, следовательно, направила значительные средства на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - говорится в заявлении местных властей.

На фото с места ДТП можно увидеть, что автобус перевозчика Stagecoach Gold лежит на боку. Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе.

 news.sky.com
 

Причины аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Румынии столкнулись автофургон и микроавтобус. Погибли 10 человек.

Также  возле Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Тогда пострадали 10 человек.

 

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Теги: Британия, ДТП, авария, автобус, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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