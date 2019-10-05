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РФ назвала новое условие для "нормандской встречи"

Комментариев: 2
В МИД России отметили, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.
В РФ также против "плана Б"
В РФ также против "плана Б"
Вести.ru

В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет пресс-служба российского МИД.

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – ред.) текста в контактной группе (ТГК – ред.) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - утверждает он.

Он добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведение сил и средств в Петровском и Золотом".

"Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера – ред.) как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", – сказал Лукашевич.

Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".

Напомним, 1 октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Несмотря на это, в России заявили, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, МИД РФ, донбасс, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, война на Донбассе, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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сергей11    05.10.2019, 21:14
Оценка:  -1
сергей11
А россия ничего не должна??? Жили без нормандской встречи и дальше проживём..
Люблю_Украину    05.10.2019, 21:20
Оценка:  +1
Люблю_Украину
сев поток 2 все ближе к реализации, а настоящий реверс это очень дорого)
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