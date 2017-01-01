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КНДР объявила о провале переговоров с США

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Северная Корея прервала переговоры по ядерному оружию на рабочем уровне с США, сообщает Reuters.
Ким Чен Ын и Трамп на саммите в Сингапуре в июне 2018 года
Ким Чен Ын и Трамп на саммите в Сингапуре в июне 2018 года

Глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с США.

"Переговоры не оправдали наших ожиданий и, в конце концов, прервались", - заявил Менг.

Накануне японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках снарядов в КНДР. В Токио уверены, что Пхеньян совершил пуски двух баллистических ракет.
 
В Северной Корее подтвердили, что успешно запустили баллистическую ракету нового типа с подводной лодки.

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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