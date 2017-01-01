США прокомментировали срыв переговоров с КНДР

Американская делегация через две недели вернется в Швецию для продолжения переговоров с северокорейской стороной.



Представители Госдепартамента США высказались о прошедших переговоров с представителя КНДР, в ход которых северокорейская делегация прервала встречу и покинула ее.



Дипломатическая встреча, на которой присутствовали глава МИД КНДР Ким Мен Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, проходила в Стокгольме.



В Госдепе заявили, что высказывания Гиля не отражают реальное содержание переговоров, а также отметили конструктивность прошедшей встречи.







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Уточняется, что американские представители приняли приглашение Швеции вернуться в страну через две недели и продолжить переговоры с северокорейской стороной.

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