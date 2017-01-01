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США прокомментировали срыв переговоров с КНДР

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Американская делегация через две недели вернется в Швецию для продолжения переговоров с северокорейской стороной.
Государственный департамент США
Государственный департамент США

Представители Госдепартамента США высказались о прошедших переговоров с представителя КНДР, в ход которых северокорейская делегация прервала встречу и покинула ее. 
 
Дипломатическая встреча, на которой присутствовали глава МИД КНДР Ким Мен Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, проходила в Стокгольме.
 
В Госдепе заявили, что высказывания Гиля не отражают реальное содержание переговоров, а также отметили конструктивность прошедшей встречи.
 
Уточняется, что американские представители приняли приглашение Швеции вернуться в страну через две недели и продолжить переговоры с северокорейской стороной.

США расширили санкции против КНДР
 
Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР
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Источник: ТАСС

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