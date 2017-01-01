Турция стягивает войска к границе Сирии

Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион.



Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат, сообщает телеканал TRT.



В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.







США и Турция провели первое наземное патрулирование в Сирии

"Войска были отправлены для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе", – говорится в сообщении.

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