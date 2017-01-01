Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция стягивает войска к границе Сирии

Комментариев: 0
Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион.
Турецкие войска
Турецкие войска

Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат, сообщает телеканал TRT. 
 
В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.
 
"Войска были отправлены для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе", – говорится в сообщении.

США и Турция провели первое наземное патрулирование в Сирии
 
Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Сирия, военные, Конфликт в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь