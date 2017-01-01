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Нидерланды отказались называть себя Голландией

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Название Нидерландов станет официальным брендом на Евровидении-2020 и во время Олимпийских игр-2020.
Нидерланды прекратят использовать название Голландия
Нидерланды прекратят использовать название Голландия

Власти Нидерландов решили провести "ребрендинг" и отказаться от названия Голландия, сообщает The Guardian.
 
По мнению руководства страны, Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, в то время как Нидерланды хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем".
 
Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение-2020. Сборная команда по футболу, также будут называть "командой Нидерландов".
 
Северная и Южная Голландия – две провинции, находящиеся в Нидерландах. Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.


Напомним, столица Нидерландов - Амстердам - входит в тройку городов мира, жители которых наиболее страдают от наплыва туристов.

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Теги: Голландия, страна, Нидерланды, название
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Источник: korrespondent.net

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