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Байден: Трамп совершенно не способен быть президентом

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Один из лидеров американских демократов Джо Байден вновь выступил с обвинениями в адрес 45-го президента Дональда Трампа.
Экс-вице-президент США Джо Байден
Экс-вице-президент США Джо Байден


Экс-вице-президент США Джо Байден вновь выступил с обвинениями в адрес 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Этому вопросу он посвятил статью, опубликованную в газете The Washington Post.  

"Каждый день –видимо, каждые несколько часов - появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью главы государства и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов", – пишет политик, планирующий составить конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Теги: Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БейЖидовСпасиУкр    06.10.2019, 07:37
Оценка:  0
БейЖидовСпасиУкр
Баден и его сын Хантер должны быть в тюрьме,вместе с Коломойским и Боголюбовым.Коломойским и Боголюбов владеют компанией Буризма,через Приват. Они платили Сыну Байдена $50000 в месяц,что-бы Б айден не шантажировал Украину.Украинцы все беднее,а Жадяры жируют и воруют
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