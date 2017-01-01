Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
В настоящий момент мирные соглашения не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац обсудил с министрами стран Персидского залива подписание соглашения о ненападении.
В договоре между странами будут учитываться общие интересы. Его цель – нормализация отношений в сфере борьбы с террором и экономики.
На данный момент крупные мирные соглашения пока не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.
Армия Израиля задержала 27 палестинских активистов
Армия Израиля задержала 27 палестинских активистов
Напомним, ранее армия обороны Израиля зафиксировала запуск двух ракет со стороны сектора Газа, которые не достигли территории Израиля.
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