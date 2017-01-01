Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении

В настоящий момент мирные соглашения не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.



Глава МИД Израиля Исраэль Кац обсудил с министрами стран Персидского залива подписание соглашения о ненападении.



В договоре между странами будут учитываться общие интересы. Его цель – нормализация отношений в сфере борьбы с террором и экономики.







Армия Израиля задержала 27 палестинских активистов

На данный момент крупные мирные соглашения пока не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.

Напомним, ранее армия обороны Израиля зафиксировала запуск двух ракет со стороны сектора Газа, которые не достигли территории Израиля.

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