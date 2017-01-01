Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении

Комментариев: 0
В настоящий момент мирные соглашения не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.
Израильский танк
Израильский танк

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обсудил с министрами стран Персидского залива подписание соглашения о ненападении. 
 
В договоре между странами будут учитываться общие интересы. Его цель – нормализация отношений в сфере борьбы с террором и экономики.
 
На данный момент крупные мирные соглашения пока не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.

Армия Израиля задержала 27 палестинских активистов
 
Напомним, ранее армия обороны Израиля зафиксировала запуск двух ракет со стороны сектора Газа, которые не достигли территории Израиля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ближний Восток, Израиль, арабо-израильский конфликт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РИА Новости

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь