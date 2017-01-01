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Джулиани: Не видел заявления Зеленского о Burisma

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Руди Джулиани заявил, что "был так мало вовлечен" в переговоры о возобновлении расследования против Хантера Байдена в Украине, что даже не видел соответствующего заявления, которое должен был сделать Зеленский.
Адвокат Дональда Трампа отрицает сильное вовлечение относительно заявления для Зеленского
Адвокат Дональда Трампа отрицает сильное вовлечение относительно заявления для Зеленского

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что не видел заявление посланников Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 октября.

По словам Джулиани, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер сами пришли к нему по поводу предлагаемого заявления о коррупции и попросили совета о том, что в нем должно быть.

"У них была идея заявления, и они спросили мой совет по этому поводу, вот и все. Я был так мало вовлечен в это, что даже никогда не видел заявления", - заявил Джулиани.

Напомним, что ранее появились расшифровки, как Зеленского склоняли к заявлению по Байдену. В Конгрессе США показали фрагменты СМС-общения топ-чиновников администрации Трампа о том, как втянуть украинские власти во внутренние дела Вашингтона. После продолжительных "переговоров" насчет возобновления расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по делу Burisma, руководство Украины не пошло на такие условия США ради встречи президентов в Белом доме, а еще позднее всплыло, что Трамп заморозил военную помощь Украине и отказался от поездки в Варшаву, где должен был встретиться с Зеленским.

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Теги: Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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