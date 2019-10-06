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На фестивале в США прогремел взрыв

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О точном количестве пострадавших пока неизвестно, СМИ сообщают о минимум четырех людях, получивших травмы.

В штате Калифорния в США вблизи фестиваля Октоберфест произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере четыре человека пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC в воскресенье, 6 октября.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хантангтон-Бич, недалеко от Лос-Анджелеса. Предварительно установлено, что взорвался трансформатор на одном из электростолбов вблизи места проведения фестиваля. Посетители были эвакуированы.

Отмечается, что в результате взрыва электропора упала на землю и загорелась. Точное количество пострадавших пока не сообщают, но телеканалу известно о как минимум четыре пострадавших. Среди пострадавших несколько посетителей и пожарные, которые прибыли на место происшествия.

Напомним, что ранее в Колумбии взорвали нефтепровод. В результате взрыва на Трансандинском нефтепроводе на этом участке топливо вылилось в реку Гуамуес.

Также сообщалось, что в Кашмире при взрыве пострадали семь человек. Взрыв произошел возле правительственного учреждения. Среди пострадавших оказались полицейский и журналист.

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Теги: США, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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