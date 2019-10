На фестивале в США прогремел взрыв

О точном количестве пострадавших пока неизвестно, СМИ сообщают о минимум четырех людях, получивших травмы.

В штате Калифорния в США вблизи фестиваля Октоберфест произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере четыре человека пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC в воскресенье, 6 октября.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хантангтон-Бич, недалеко от Лос-Анджелеса. Предварительно установлено, что взорвался трансформатор на одном из электростолбов вблизи места проведения фестиваля. Посетители были эвакуированы.

Отмечается, что в результате взрыва электропора упала на землю и загорелась. Точное количество пострадавших пока не сообщают, но телеканалу известно о как минимум четыре пострадавших. Среди пострадавших несколько посетителей и пожарные, которые прибыли на место происшествия.

A series of explosions has rocked an Oktoberfest celebration in Huntington Beach, California leaving multiple people injured, including 3 firefighters. https://t.co/NwTTxhhlmA pic.twitter.com/STIqlLo7Uc — ABC News (@ABC) October 6, 2019

