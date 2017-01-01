В Португалии начались парламентские выборы

Согласно соцопросам, левоцентристские социалисты сохранят власть и завоюют больше мест в парламенте.

Парламентские выборы проходят в Португалии. Ожидается, что нынешний премьер-министр Антонио Коста останется у власти. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 октября.

Если опросы оправдаются, премьер Коста, лидер социалистов, победит на выборах, имея между 36,5% и 38,8% голосов, но ему, скорее всего, придется договариваться с другими партиями о поддержке для формирования большинства.

"Главный вопрос - будут ли у нас связаны руки. Нам нужно иметь силы, чтобы гарантировать стабильность в течение четырех лет, а не быть краткосрочным правительством", - сказал Коста во время митинга в пятницу.

Когда социалисты взяли власть в 2015 году, Коста завоевал парламентскую поддержку двух ультралевых, евроскептических партий, Левого блока и коммунистов.

Однако через четыре года Коста исключил новое коалиционное правительство с ними, но может попытаться восстановить свой пакт с одной из партий или обоими.

Ожидается, что оппозиционные социал-демократы, которые в опросах получали менее 30%, потеряют места.

Напомним, в апреле забастовка водителей автоцистерн вызвала значительный хаос в Португалии. Тогда сотни заправок были закрыты. Наблюдалась нехватка топлива даже в аэропортах.

Позже в Португалии ввели нормы на продажу топлива из-за забастовки. Профсоюзы требовали повышения зарплаты для водителей бензовозов. Около 15% АЗС страны полностью или частично пострадали от недостатка топлива.

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