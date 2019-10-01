Трамп не выдвигал условий для встречи - Зеленский

Зеленский утверждает, что Трамп не требовал возобновить расследование по делу Burisma в обмен на официальную встречу.

Зеленский говорит, что Трамп не выдвигал условий для встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не выдвигала условия для их встречи. Об этом Зеленский сказал в интервью японскому агентству Kyodo в воскресенье, 6 октября.

Украинский президент заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, в частности от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, что ранее появились расшифровки, как Зеленского склоняли к заявлению по Байдену. В Конгрессе США показали фрагменты СМС-общения топ-чиновников администрации Трампа о том, как втянуть украинские власти во внутренние дела Вашингтона.

После продолжительных "переговоров" насчет возобновления расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по делу Burisma, руководство Украины не пошло на такие условия США ради встречи президентов в Белом доме, а еще позднее всплыло, что Трамп заморозил военную помощь Украине и отказался от поездки в Варшаву, где должен был встретиться с Зеленским.

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