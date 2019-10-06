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ФБР допросило депутата РФ, у Лаврова возмущены

Комментариев: 3
Депутата Госдумы Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка и допрашивали в отдельной комнате около часа. Российские дипломаты утверждают, что ей ставили "непонятные и неприемлемые" вопросы.
Инга Юмашева ехала на конференцию, а попала на допрос
Инга Юмашева ехала на конференцию, а попала на допрос
ТАСС
 
МИД России заявляет "решительный протест" в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы РФ Инги Юмашевой, которую накануне задержали и допросили в нью-йоркском аэропорту агенты ФБР, говорится в заявлении российского Министерства.
 
Юмашева, как координатор парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США, прибыла в Штаты для участия в форуме Форт-Росс Диалог.
 
"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому - срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - говорится в заявлении МИД РФ.
 
Как сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова, Юмашеву допрашивали в отдельной комнате около часа. Дипломат утверждает, что ей ставили "непонятные и неприемлемые" вопросы.
 
Комментариев от самого депутата или от официальных представителей американских ведомств по ситуации пока нет.
 
"В Москве глубоко возмущены тем, что произошло. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна", - добавили в МИД.
 
Инга Юмашева в Госдуме России представляет партию Единая Россия. До избрания депутатом Юмашева работала на государственном радио и ТВ, была корреспондентом кремлевского пула.
 
Напомним, ранее ФБР задержало военного, планировавшего воевать в Украине. Мужчина планировал взорвать крупное американское СМИ, публиковал в соцсетях инструкции по производству взрывчатки и хотел присоединиться к ультраправым в Украине.
 
 
 
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Теги: Госдума РФ, Россия-США, США, МИД РФ, допрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Глод    06.10.2019, 16:09
Оценка:  +3
Глод
Раньше Лавров был "Глубоко озабочен", теперь стал "Глубоко возмущен".
Глод    06.10.2019, 16:18
Оценка:  0
Глод
А когда Лавров был молод, он был "Глубоко возбужден".
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 16:56
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
после Лавров "Глубоко возмущен" уже будет Шойгу "Приказ выполнен". так что лучше eбло завали
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