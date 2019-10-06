В ночном клубе Польши избили двух парней, которые разговаривали на украинском

Парни из Украины пребывали в Польше легально.

В ночном клубе польского города Владыславово жестоко избили двух братьев-украинцев за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом пишет Dziennik Baltycki.

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Известно, что избиение случилось еще летом. Между тем, огласка истории произошла именно сейчас.

23-летний Николай и 19-летний Владислав возвращались из пляжа и решили выпить в ночном клубе “Черный конь”. По словам посетителей, парни вели себя спокойно и вежливо.

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Через какое-то время братья вышли покурить. В процессе общались между собой на украинском языке. Это не понравилось охранникам заведения.

Потерпевшие говорят, что при охранники их оскорбляли. Старший Николай словесно пытался защитить младшего брат. Между тем, оба получили дозу слезоточивого газа в лица. Владислава ударили кулаком по голове, после чего он упал на тротуар и потерял сознание.

После этого охранники начали избивать Николая. Младший брат, придя в сознание, увидел старшего в луже крови. После этого он вызвал полицию и скорую помощь.

В результате избиения Николай потерял много крови. Его доставили вертолетом в больницу Гданьска. В течение 18 дней пострадавший находился в коме.

Парней избили охранники ночного клуба dziennikbaltycki.pl

На данный момент состояние украинца все еще тяжелое: у него травма головного мозга, не работает одна сторона тела, Николай не говорит и имеет частичную потерю памяти.

Родные организовали сбор средств на лечение Николая. Польская полиция ведет следствие. Одного из охранников арестовали на три месяца, а второму запретили выезд из страны. Квалификация преступления зависит от состояния потерпевшего.

Напомним, в Польше задержан соорганизатор наркогруппировки из Кривого Рога. Один из ключевых фигурантов ОПГ долгое время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

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