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В Болгарии комик тоже рвется к власти

Комментариев: 1
Движение комика под названием Нет такого государства имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.
 
Станислав Трифонов (Слави Трифонов), чьи сатирические телепередачи являются самыми популярными в Болгарии, 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии, сообщает Bloomberg.
 
Трифонов обещает бороться против "толстой линии, которая разделяет партийную аристократию и болгарский народ".
 
Движение под названием Нет такого государства имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.
 
Шоу Трифонова
 
 
Но следующие выборы в Болгарии запланированы только на начало 2021 года.
 
"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть", - сказал Трифонов. "Я не жадный до власти, я жадный до справедливости", - добавил он.
 
В партию вступят пятеро сценаристов шоу Трифонова.
 
Болгарию считают самым бедным членом ЕС.
 
Напомним, что в Украине последние президентские выборы выигарл комик Владимир Зеленский.
 
 
 
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Теги: Выборы, юмор, Болгария, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    06.10.2019, 17:51
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Надеюсь, болгары будут умнее наших малороссов.
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