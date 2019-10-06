В Болгарии комик тоже рвется к власти
Движение комика под названием Нет такого государства имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.
Станислав Трифонов (Слави Трифонов), чьи сатирические телепередачи являются самыми популярными в Болгарии, 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии, сообщает Bloomberg.
Трифонов обещает бороться против "толстой линии, которая разделяет партийную аристократию и болгарский народ".
Движение под названием Нет такого государства имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.
Шоу Трифонова
Но следующие выборы в Болгарии запланированы только на начало 2021 года.
"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть", - сказал Трифонов. "Я не жадный до власти, я жадный до справедливости", - добавил он.
В партию вступят пятеро сценаристов шоу Трифонова.
Болгарию считают самым бедным членом ЕС.
Напомним, что в Украине последние президентские выборы выигарл комик Владимир Зеленский.
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