В Болгарии комик тоже рвется к власти

Станислав Трифонов (Слави Трифонов), чьи сатирические телепередачи являются самыми популярными в Болгарии, 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии, сообщает Bloomberg.

Трифонов обещает бороться против "толстой линии, которая разделяет партийную аристократию и болгарский народ".

Движение под названием Нет такого государства имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.

Шоу Трифонова

Но следующие выборы в Болгарии запланированы только на начало 2021 года.

"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть", - сказал Трифонов. "Я не жадный до власти, я жадный до справедливости", - добавил он.

В партию вступят пятеро сценаристов шоу Трифонова.