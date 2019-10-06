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Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

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Согласно расшифровке телефонного разговора между двумя президентами, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер.
Встреча Трампа и Зеленского
Встреча Трампа и Зеленского
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри, передает Axios со ссылкой на три источника.
 
"Мало кто знает об этом, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", — сказал Трамп во время телефонной конференции в палате представителей США, сообщает СМИ.
 
Напомним, что согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
 
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.
 
 
 
 
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Теги: Украина-США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Porebrik    06.10.2019, 20:20
Оценка:  0
Porebrik
Кому ты нахер нужен, скоро тебе и Зебилу импичмент будет
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