Октоберфест поставил новый пьяный рекорд

За две недели фестиваля полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в пьяном состоянии, из которых 414 передвигались на электросамокатах.

Всего во время Октоберфеста в этом году было выпито 7,3 млн литровых кружек пива, съедено 124 вола и 29 ягнят. За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей.

На Октоберфесте потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 155 очков, 130 сумок и рюкзаков, 115 зонтов, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора Дали.