Трамп спорил с Мэй о причастности России к химатаке в Солсбери - СМИ

Несмотря на вывод Британии, что Россия стоял за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, президент США, якобы потратил 10 минут, выражая сомнения в причастности России.

Президент США Дональд Трамп летом 2018 года во время напряженного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй отрицал, что Россия стоит за попыткой убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Washington Post.

Несмотря на вывод Британии, что российский режим стоял за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом году, президент США, по данным издания, потратил 10 минут, выражая сомнения в причастности России.