20 бутылок на одни шорты: Как производят одежду из пластика

Основанная в Кейптауне торговая марка одежды GiLo Lifestyle берет выброшенные пластиковые бутылки с пляжей по всему миру и превращает их в мужские шорты.

Южноафриканская компания GiLo Lifestyle превращает выброшенные на пляжах пластиковые бутылки в шорты, сообщает издание Business Insider.

Основанная в Кейптауне торговая марка одежды GiLo Lifestyle сделала экологическую этику частью позиционирования своего бренда. Они берут выброшенные пластиковые бутылки с пляжей по всему миру и превращают их в мужские шорты.

На изготовление одной пары шорт уходит почти 20 пластиковых бутылок.

Шорты получаются водоотталкивающие и быстросохнущие, без швов там, где ткань прилегает к внутренней поверхности бедра.