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Более 100 человек погибли в ходе протестов в Ираке

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Беспорядки проходят с требованиями к властям решить проблемы безработицы и избавиться от коррупции.
Ирак охватили протесты
Ирак охватили протесты


В ходе массовых протестных акций в Ираке погибли 104 человека, еще шесть тысяч получили ранения, сообщает INA в воскресенье, 6 октября.

По данным МВД Ирака, среди жертв восемь сотрудников полиции, остальные 96 человек были демонстрантами. Двое сотрудников правоохранительных органов и два участника протестов были убиты неизвестными стрелками.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Позже они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось о 65 погибших и почти 2 тысячах раненых во время протестов.

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Теги: Ирак, протесты, жертвы, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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