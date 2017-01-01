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Жену Трампа уличили во лжи о знании иностранных языков

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Супруга американского президента Мелания Трамп ранее утверждала, что владеет несколькими европейскими языками свободно.
Первая леди США Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп


Американский лингвист Джон Аравосис проанализировал имеющиеся записи публичных выступлений супруги президента США Меланьи Трамп и заметил, что чаще всего она изъясняется на английском и родном словенском, в то время, как первая леди утверждала, что свободна владеет немецким, итальянским и французским, пишет Daily Express.

"На саммите G7 Мелания Трамп воспользовалась услугами переводчика во время речи президента Франции Эммануэля Макрона. А во время визита в детскую больницу в Италии она лишь поздоровалась с пациентами на итальянском, причем, допустив грубые ошибки, а затем перешла на английский", – пишет издание.

Напомним, в июле Мелания Трамп пришла на военный парад в честь Дня независимости США без нижнего белья. В сентябре первая леди США попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

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Теги: США, иностранные языки, первая леди, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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