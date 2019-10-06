Китай сократил повестку торговых переговоров с США

Высокопоставленный китайский чиновник рассказал, что круг вопросов, которые Китай хочет обсудить, значительно сузился.



Представитель властей Китая сообщил, что страна намерена сократить повестку торговых переговоров с США, передает Вloomberg.

В Пекине намерены исключить из обсуждения вопросы реформирования промышленной политики и правительственных субсидий Китая, не смотря на то, что он являлся одними из главных требований США.

"Круг вопросов, которые мы готовы обсудить с властями США на предстоящих переговорах, значительно сузился", - заявил высокопоставленный китайский чиновник.

Напомним, Китай решил снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады с 17 сентября. Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров.

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