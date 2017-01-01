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Самолет разбился в Ирландии: есть жертвы

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Через несколько минут после взлета в графстве Уэксфорд взорвался легкомоторный самолет. Погибли два человека.
Полиция на месте крушения самолета в Ирландии
Полиция на месте крушения самолета в Ирландии
breakingnews.ie


Легкомоторный самолет взорвался через несколько минут после взлета на юго-востоке Ирландии. Жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин, передает Irish Times 6 октября.

Инцидент произошел в юго-восточном графстве Уэксфорд. На месте падения летательного аппарата были найдены тела двух мужчин.

По предварительным данным, взлетевший всего за несколько минут до падения самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого.

Эксперты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в США пассажирский самолет загорелся при взлете. А в Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе. Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Ирландия, крушение
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Источник: korrespondent.net

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