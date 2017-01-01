Самолет разбился в Ирландии: есть жертвы
Легкомоторный самолет взорвался через несколько минут после взлета на юго-востоке Ирландии. Жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин, передает Irish Times 6 октября.
Инцидент произошел в юго-восточном графстве Уэксфорд. На месте падения летательного аппарата были найдены тела двух мужчин.
По предварительным данным, взлетевший всего за несколько минут до падения самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого.
Эксперты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в США пассажирский самолет загорелся при взлете. А в Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе. Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet