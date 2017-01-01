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Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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Политики обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать на востоке Евфрата.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, сообщили в администрации турецкого лидера.
 
В ходе переговоров политики обсудили двустороннюю повестку дня, а также обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать на востоке Евфрата.
 
Кроме того, лидеры двух стран договорились в ноябре текущего года провести встречу в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Позже Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат.

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Теги: США, Турция, Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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