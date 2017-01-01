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В Гонконге из-за беспорядков парализовано метро

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Движение поездов по трем веткам полностью прервано, по остальным осуществляется с большими интервалами.
Протестующие в Гонконге
Протестующие в Гонконге

Большинство станций Гонконгского метрополитена не откроются в понедельник, 7 октября, в связи с ремонтом после массовых беспорядков, говорится в сообщении оператора метро.
 
Движение поездов по трем веткам полностью прервано, а по остальным осуществляется с увеличенными интервалами.  
 
4 октября в специальном административном районе Китая начались протестные манифестации, которые сопровождались актами вандализма и поджогами. В связи с этим также о закрытии своих отделений объявили несколько банков, работающих в городе.  

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова"Полицейские стреляли по протестующим.

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Теги: метро, беспорядки, протесты, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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