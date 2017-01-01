В Гонконге из-за беспорядков парализовано метро

Движение поездов по трем веткам полностью прервано, по остальным осуществляется с большими интервалами.



Большинство станций Гонконгского метрополитена не откроются в понедельник, 7 октября, в связи с ремонтом после массовых беспорядков, говорится в сообщении оператора метро.



Движение поездов по трем веткам полностью прервано, а по остальным осуществляется с увеличенными интервалами.





4 октября в специальном административном районе Китая начались протестные манифестации, которые сопровождались актами вандализма и поджогами. В связи с этим также о закрытии своих отделений объявили несколько банков, работающих в городе. Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

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