Через месяц после урагана Дориан на Багамах под завалами нашли живого щенка

Собака находилась под завалами месяц и выжила только на дождевой еде. Спасатели назвали ее Чудом и ищут ей любящих хозяев.

На Багамских островах спустя месяц после урагана Дориан под завалами разрушенного дома нашли живую собаку. Об этом сообщили волонтеры организации Big Dog Ranch Rescue, передает CNN в понедельник, 7 октября.

Щенка нашли в минувшую пятницу, он лежал под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором. По словам пресс-секретаря организации Чейза Скотта, животное почти раздавило на смерть после обвала дома.

Когда спасатели достали собаку, она была ужасно худой и не могла ходить. Однолетнее животное выжило только на дождевой воде. Хотя пес был в ужасном состоянии, но поприветствовал своих спасателей маханием хвоста.

Волонтеры уже назвали спасенного Чудом. Они обещают оказать животному медицинскую и эмоциональную поддержку и надеются на полное его выздоровление. Если владельцы Чуда не найдутся, то собаку отдадут в хорошие руки.

Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде.

Известно, что страховые компании оценивают возможный ущерб от урагана Дориан в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 млрд долларов.

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