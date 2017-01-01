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США выводят войска с северо-востока Сирии – Эрдоган

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Президент Турции настроен провести новую операцию в Сирии для устранения террористической угрозы.
Реджеп Тайип Эрдоган планирует "внезапно войти в Сирию"
Реджеп Тайип Эрдоган планирует "внезапно войти в Сирию"
Анадолу

США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС в понедельник, 7 октября.

"После наших переговоров (с президентом США Дональдом Трампом – ред.), которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывод американских войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу по этому направлению", – сказал Эрдоган журналистам в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию.

Президент Турции напомнил свое последнее обещание "внезапно войти в Сирию" для проведения новой операции. "И мы решительно настроены, поскольку террористическая угроза для нас неприемлема", – добавил он.

Напомним, 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Позже Турция стянула к границе с Сирией дополнительные войска и технику после того, как Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат.

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Теги: США, Турция, Сирия, войска, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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