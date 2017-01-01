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Трамп о Сирии: Пора вернуть наших солдат домой

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О начале вывода американских войск с северо-востока Сирии ранее сообщил президент Турции.
США объявили о планах вывести войска из Сирии еще прошедшей зимой
США объявили о планах вывести войска из Сирии еще прошедшей зимой

Президент США Дональд Трамп заявляе, что Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 7 октября, комментируя ситуацию в Сирии.

 
"Курды сражались вместе с нами, но им выплачивались огромные деньги и технику для этого. Они воевали с Турцией в течением десятилетий... пришло время нам выйти из этих смехотворных бесконечных войн, многие из них ведутся между племенами, и вернуть наших солдат домой", - написал Трамп в Twitter.
 
Он добавил, что Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны разбираться с тем, что они будут делать с боевиками "Исламского государства".

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Напомним, 1 октября Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Накануне действия Турции прокомментировали в Пентагоне.

 

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Теги: США, Турция, курды, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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