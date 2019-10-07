В ЕС раскритиковали новую военную операцию Турции в Сирии

Боевые действия на северо-востоке страны подрывают перспективы мирного урегулирования конфликта, счиают в ЕС.

Новая военная операция Турции, планируемая во взаимодействии с США против курдов на северо-востоке Сирии, подрывает мирный процесс в этой стране. Об этом заявила в понедельник, 7 октября, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает ТАСС.

"Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта. ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии", - заявила она.

Косьянчич отказалась отвечать на вопрос, информировали ли Анкара и Вашингтон о своих военных планах в Сирии Брюссель.

"Мы поддерживаем контакты, на этой стадии я не могу сказать ничего больше", - ответила представитель внешнеполитической службы.

Комментируя планы Анкары вернуть на территорию Сирии, которую Турция намерена зачистить от курдских отрядов самообороны, до двух миллионов сирийских беженцев, Косьянчич заявила: "ЕС считает, что возвращение беженцев возможно, только когда будут созданы условия для их безопасного возвращения в человеческих условиях". По ее словам, на данный момент эти условия в Сирии еще не созданы.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Позже стало известно, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии на фоне подготовки турецких войск к военной операции.

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