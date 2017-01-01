Новый информатор. Поворот в импичменте Трампа

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один информатор, а Курт Волкер показал свою переписку по украинскому вопросу.

В США продолжается скандал с Дональдом Трампом и его возможным давлением на Украину.

В деле появился новый обличитель. Также бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер показал свою переписку по проблемному вопросу, которая тоже бьет по Трампу.

При этом всем действующий президент США умудряется собирать рекордные пожертвования на свою новую предвыборную кампанию.

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Новый информатор

О появлении нового информатора сообщил юрист Марк Заид, представляющий интересы и первого свидетеля.

По словам адвоката, новый информатор также работал в разведке. Больше никаких деталей о нем неизвестно. Заид говорит, что второй информатор из первоисточников владеет информацией относительно телефонного разговора Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. В ходе этого звонка американский президент, собственно, и мог давить на своего украинского коллегу.

4 октября издание The New York Times сообщило, что чиновник, имя которого не называется, имеет "более конкретную информацию" о событиях, связанных с телефонным разговором Трампа с Зеленским. С ним уже разговаривал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить показания первого информатора.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани написал в Twitter, что не удивлен появлением еще одного "секретного источника», в очередной раз заявив, что расследование является политически мотивированным.

Что изменит появление нового источника?

Следственный комитет под руководством демократов стремится поговорить с тем, кто был непосредственным свидетелем телефонного разговора или имеет больше информации.

Они надеются, что этим человеком станет этот источник.

Администрация Трампа настаивает, что вся информация о разговоре содержится в опубликованной транскрипции. Однако, следователи отмечают, что стенограмма была опубликована лишь частично. Они вызвали в суд Госдепартамент США для получения дополнительных документов, связанных со звонком.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что он выполнит просьбу, но пожаловался, что его сотрудники подвергаются давлению.

Данные Волкера

Волкер 9 часов отвечал на вопросы конгрессменов, но гораздо более интересной оказалась его личная переписка, к которой он предоставил доступ.

Их текстовых сообщений Волкера весь мир узнал о масштабном заговоре в Вашингтоне, который ставил себе целью заставить украинское руководство втянуться в политическую жизнь США и повлиять на их выборы 2020 года на стороне президента Трампа.

Как выяснилось, через пару недель после скандального разговора Трампа и Зеленского Волкер согласовывал с Джулиани и Гордоном Сондлендом – послом США в ЕС, текст заявления Зе о деле против Байдена и вмешательстве Украины в прошлые президентские выборы на стороне демократов. За это украинскому президенту обещали организовать личную встречу с Трампом в Белом доме.

"Главное, чтобы Зеленский сказал, что поможет с расследованием и обратит внимание на личные дела людей, которые могут быть упомянуты", - говорил Волкер послу.

"В Белом доме говорят, что если президент Z убедит Трампа в том, что расследование пойдет и докопается до сути того, что случилось в 2016 году, мы уже точно назначим дату визита в Вашингтон", - писал Волкер уже помощнику Зеленского Андрею Ермаку.

"Чтобы избежать недоразумений, возможно, будет полезно попросить Андрея подготовить черновой вариант заявления (под обязательство его не разглашать), чтобы мы могли точно понимать, что именно они намерены заявить", - писал Сондленд.

Позже Волкер переслал Сондленду проект заявления Зеленского:

"Особое внимание нужно уделить проблеме вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах. Особенно предположению о вмешательстве украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 в США, что, в свою очередь, сможет предотвратить появление этой проблемы в будущем".

Теперь же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова создать совместную следственную группу с представителями США для расследования дела Джо Байдена, если американская прокуратура обратится с соответствующим запросом.

Зеленский сказал в интервью, что если прокуроры США попросят помощи по этому вопросу и предпримут необходимые юридические шаги, Украина может согласиться на совместное расследование.

Как там Трамп

При этом с началом скандала вокруг объявления процедуры импичмента, объёмы предвыборного фандрайзинга штаба Трампа выросли сразу втрое. Он продолжает бить рекорды по сбору средств на выборы. В третьем квартале этого года он собрал рекордные 125 миллионов долларов, тогда как все демократы вместе взятые - лишь под 100 миллионов.