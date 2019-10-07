Суд обязал Трампа передать прокуратуре налоговые декларации

Американский президент должен предоставить прокурору Манхэттена все финансовые документы за восемь лет.

Федеральный суд США обязал президента Дональда Трампа передать свои налоговые декларации и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена, сообщает The New York Times.

Сам Трамп просил суд заблокировать передачу, ссылаясь на то, что действующий президент США не может быть фигурантом уголовного расследования. Однако судья Виктор Марреро с этим аргументом не согласился, назвав его противоречащим основам конституционного и государственного устройства нации. Президенты, их семьи и бизнес не стоят выше закона, постановил судья.

Принятое судом решение может быть обжаловано, но если адвокатам Трампа не удастся добиться его отмены или хотя бы отсрочки, компании Mazars USA LLP, ведущей бухгалтерскую документацию Трампа, придется передать налоговые декларации президента за предыдущие восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу. В рамках своего расследования тот пытается выяснить, не были ли фальсифицированы деловые записи для сокрытия тайных выплат, сделанных Трампом порнозвезде Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года.

Дэниелс ранее заявляла, что Трамп перед выборами 2016 года через своего адвоката Майкла Коэна передал ей 130 тысяч долларов. Президент назвал это обвинение ложным, однако Коэн признался в суде, что делал от лица Трампа выплаты за молчание Дэниелс и еще одной женщине. Трамп утверждал, что не знал о совершении этих транзакций и не руководил переводом средств.

Bloomberg отмечает также, что несколько подконтрольных демократам комитетов палаты представителей конгресса США также пытаются добиться раскрытия налоговой отчетности Трампа, чтобы расследовать возможные деловые связи президента с Россией и доказать нарушением норм закона, запрещающих главе государства принимать платежи от иностранных правительств или должностных лиц.

Ранее Трамп поделился своими опасениями по поводу возможного импичмента в связи со скандалом вокруг давления на президента Украины Владимира Зеленского.