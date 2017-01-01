Суд отказался принуждать Джонсона просить об отсрочке Brexit

Истцы хотели, чтобы судья принял решение, обязывающее Джонсону отправить письмо в ЕС с просьбой о продлении Brexit.

Высший гражданский суд Шотландии отклонил иск о том, чтобы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в судебном порядке обязали просить у ЕС отсрочки по Brexit, если сделка не будет согласована до 19 октября. Об этом сообщает Politico.

Ходатайство было подано бизнесменом Дейлом Винсом, депутатом Шотландской национальной партии Джоанной Черри и адвокатом Джолионом Моэмом. Истцы хотели, чтобы судья обязал Джонсона отправить письмо Евросоюзу с просьбой о продлении сроков Brexit, а также запретил премьеру нарушать акт, принятый британским парламентом в сентябре, чтобы исключить выход из ЕС без сделки. Заявители опасались, что правительство Великобритании попробует обойти данный документ.

Судья же закрыла дело, ссылаясь на правительственные документы, в которых Джонсон соглашается с тем, что должен будет просить у ЕС отсрочки в случае, если Британии будет грозить Brexit без соглашения.

"Учитывая недвусмысленные заверения премьер-министра и правительства перед судом, что они будут следовать акту 2019 года, я не вижу необходимости в дополнительных обязательствах", – заявил судья.

В свою очередь, истцы уже сообщили, что планируют обжаловать решение суда, ожидается, что их апелляция будет рассмотрена на этой неделе.

Напомним, что ранее Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Джонсон заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

Позже в Еврокомиссии "компромисс" Джонсона по Brexit назвали "спорным". Юнкер отметил положительные сдвиги в предложениях Джонсона, но в них все же есть "спорные моменты" относительно бэкстопа и границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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