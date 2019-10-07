В США экстренно сел самолет United Airlines

Во время полета изменились показатели давления в салоне самолета, после чего были выброшены кислородные маски.

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Сан-Франциско - Амстердам, совершил экстренную посадку в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил телеканал CNN

По данным представителя авиакомпании, во время полета изменились показатели давления в салоне самолета, после чего были выброшены кислородные маски.

На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Самолет в штатном режиме приземлился в аэропорту Мэна. В авиакомпании сообщили, что пассажиров доставят в международный аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси, откуда они позже вылетят в Амстердам.

Ранее сообщалось, что возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12 , который выполнял чартерный грузовой рейс. В результате происшествия погибли пять человек, трое выжили.

Правоохранители рассматривают четыре версии случившегося : ошибка пилота, ошибка команды - диспетчерского пункта, погодные условия и неисправность самолета.

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