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Китай и РФ рады, когда США увязают в войне - Трамп

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Только Пекин и Москва разочарованы выводом американских солдат из Сирии, так как им нравится, когда Вашингтон увязает в новой войне и не тратит деньги на свою оборону, подчеркнул президент США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны постепенно завершать свои военные операции за рубежом. Об этом он сообщил журналистам 7 октября, комментируя операцию Турции на северо-востоке Сирии, сообщает ТАСС.
 
По словам Трампа, американские войска увязли на территории Сирии, что идет на пользу исключительно России и Китаю. 
 
"Необходимо вернуть солдат с этих бесконечных войн. Мы не сражаемся, а действуем как полицейские силы, но мы же великая военная сила. <...> Только две страны разочарованы выводом войск - Россия и Китай, потому что им нравится, когда мы в чем-либо увязаем и тратим много денег вместо того, чтобы развивать наши вооруженные силы", - подчеркнул американский лидер.
 
Он также напомнил, что войска США присутствуют в Сирии уже много лет, хотя изначально предполагалось, что речь идет о краткосрочной задаче.
 
По словам американского лидера, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих. Он указал, что предупредил Анкару о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии.
 
"Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту (Турции Тайипу) Эрдогану: "Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами", - заявил Трамп.
 
Ранее стало известно, что ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. 
 
Напомним, США, которые выступали союзниками SDF в борьбе против группировки "Исламское государство", в понедельник начали вывод военнослужащих и техники со своих баз на северо-востоке Сирии.
 
Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.
 
При этом он также подчеркнул, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
 
Курды расценили эти действия как нарушение гарантий, которые были даны Вашингтоном.
 
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Теги: США, Турция, Сирия, войска, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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