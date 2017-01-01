Министр энергетики США назвал Северный поток-2 ударом по ЕС

Рик Перри назвал проект газопровода ударом по безопасности энергоснабжения Европы и призвал покупать американский сжиженный газ.

Министр энергетики США Рик Перри раскритиковал реализацию проекта газопровода Северный поток-2. Во время визита в Литву в понедельник, 7 октября, он заявил, что этот проект является большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.

"Этот газопровод повысит влияние России на европейскую внешнюю политику и уязвимость Европы от перебоев снабжения", - цитирует Перри агентство dpa.

По его словам, Турецкий поток и Северный поток-2 дадут Москве возможность остановить транзит через Украину уже до конца следующего года.

Министр энергетики также призвал европейцев покупать больше сжиженного газа из США. Его страна хотела бы "усилить отношения со странами Европы в области энергетики".

Вместе с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии он подписал соответствующую декларацию о совместной работе по диверсификации газоснабжения.

Строительство Северного потока-2 по планам Газпрома должно было завершиться к концу 2019 года, однако оно затягивается из-за того, что Дания пока не выдала разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды.

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