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США вводят санкции против Китая из-за прав уйгуров

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Ограничительные меры коснутся 28 организаций. Они вызваны притеснениями уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
США ввели меры в отношении Китая из-за притеснения уйгуров
США ввели меры в отношении Китая из-за притеснения уйгуров
 
Министерство торговли США внесет 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 октября.
 
Отмечается, что указанные организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
 
Ограничения будут касаться экспорта, реэкспорта американской продукции в отношении связанных с этими организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.
 
СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам.
 
По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их подвергают политической пропаганде, против воли заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии.
 
В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.
 
Напомним, в конце сентября власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая за преднамеренную транспортировку нефти вопреки санкциям США.
 
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Теги: Права человека, США, Китай, санкции, Торговая война, защита прав граждан
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Источник: korrespondent.net

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