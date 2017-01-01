Трамп не беспокоится из-за второго информатора в деле по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не беспокоится из-за появления второго осведомителя из американских спецслужб в деле о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналистам 7 октября, сообщает ТАСС.
При этом он вновь отметил, что в ходе разговора не оказывал никакого давления на собеседника.
Напомним, телефонный разговор президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.
Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
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