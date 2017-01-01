Трамп не беспокоится из-за второго информатора в деле по Украине

Американский лидер подчеркнул, что в ходе разговора не оказывал никакого давления на украинского коллегу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не беспокоится из-за появления второго осведомителя из американских спецслужб в деле о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналистам 7 октября, сообщает ТАСС.

"Нисколько (не беспокоюсь), потому что разговор (с Зеленским) был отличным. Это все обман со стороны демократов, которые пытаются выиграть проигранные выборы 2016 года. Люди понимают, что это обман", - подчеркнул американский лидер. "Нисколько (не беспокоюсь), потому что разговор (с Зеленским) был отличным. Это все обман со стороны демократов, которые пытаются выиграть проигранные выборы 2016 года. Люди понимают, что это обман", - подчеркнул американский лидер.

При этом он вновь отметил, что в ходе разговора не оказывал никакого давления на собеседника.

Напомним, телефонный разговор президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.