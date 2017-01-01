Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине

Бывший спецпредставитель Госдепа ушел с поста исполнительного директора Института Маккейна.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оставляет работу в аналитическом центре Институт Маккейна в США из-за повышеного внимания СМИ к его деятельности. Об этом 7 октября сообщил Голос Америки

"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", - говорится в заявлении Волкера.

Напомним, в последнее время внимание СМИ привлекла роль Волкера в деле о возможном давлении на украинскую власть, которую расследуют в Когрессе в рамках процедуры импичмента президента.

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