Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине

Комментариев: 0
Бывший спецпредставитель Госдепа ушел с поста исполнительного директора Института Маккейна.
Курт Волкер
Курт Волкер
twitter.com/SpecRepUkraine
 
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оставляет работу в аналитическом центре Институт Маккейна в США из-за повышеного внимания СМИ к его деятельности. Об этом 7 октября сообщил Голос Америки.
 
"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", - говорится в заявлении Волкера.
 
Напомним, в последнее время внимание СМИ привлекла роль Волкера в деле о возможном давлении на украинскую власть, которую расследуют в Когрессе в рамках процедуры импичмента президента.
 
На фоне скандала из-за телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, Волкер подал в отставку в конце сентября.
 
В четверг, 3 октября, он почти десять часов давал показания конгрессменам за закрытыми дверями на совместном заседании трех комитетов Палаты представителей.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, скандал, отставка, увольнение, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь