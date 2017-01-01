Трамп хочет покинуть Договор по открытому небу

В Конгрессе США обеспокоены возможными планами Белого дома выйти из многостороннего соглашения.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел.



"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия", - написал Энгел в письме советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену.

По его словам, выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

"Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Наблюдательные полеты дают возможность собирать информацию о российских действиях на Украине", - подчеркнул политик.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Позже Москва информировала Вашингтон о введении ряда ответных ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года. Причиной этому послужили обвинения США о нарушениях со стороны России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

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