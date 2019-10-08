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Трамп похвастался новейшим оружием

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Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятное" новое вооружение, которое "нельзя даже представить".
Трамп похвастался новейшими разработками вооружения
Трамп похвастался новейшими разработками вооружения
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие. Об этом он сообщил во вторник, 7 октября, передает ТАСС.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

По его словам, в ближайшие недели американская сторона сможет продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Позже Трамп заявил, что "пора вернуть наших солдат домой", и оставил курдов без многолетней поддержки США.

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Теги: армия и вооружение, оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    08.10.2019, 08:55
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Мультики об оружии будет показывать, как его друг Владимир?
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