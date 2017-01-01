Мошенничество: Олигарха Павла Фукса объявили в розыск в РФ

Следствие также просит арестовать и брата украинского миллионера - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок".

Полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца “Мосситигрупп“ и украинско-российского бизнесмена бизнесмена Павла Фукса.

Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, передает “ТАСС“.

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“Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск“, - сказала представитель суда.

Детали уголовного дела не сообщаются.

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных “Теремок“ Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, Казахстанский БТА Банк подал в лондонский суд иск о взыскании более 55 млн долларов лично со скандального бизнесмена.

Как сообщалось, в декабре 2017 в США не впустили украинского миллионера Фукса.

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