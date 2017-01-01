Южная Корея и Россия планируют установить военную горячую линию

Соответствующий меморандум может быть подписан южнокорейскими и российскими военными до конца октября.

Республика Корея планирует установить с Россией прямую линию военной связи.

Эту информацию предоставил депутатам парламента южнокорейский Комитет начальников штабов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

“Создание горячей линии позволит предотвратить любые случайные нарушения самолетами двух стран их зон опознавания ПВО”, — говорится в докладе.

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При этом, уточняется, что военные эксперты в Сеуле указали, что Россия не признает установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознавания ПВО, “поскольку это противоречит международному законодательству, и никогда не устанавливала подобную зону у своих границ”.

Стоит отметить, в конце июля этого года южнокорейский КНШ утверждал, что самолет ВКС РФ нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), что является предметом спора между Сеулом и Токио. В воздух были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Как сообщалось 1 октября, Северная Корея и США намерены возобновить переговоры.

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