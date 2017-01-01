Китай ответил Трампу по расследованию против Байдена

В Китае заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела США. Ранее Трамп говорил, что Китаю стоит начать расследование деятельности Burisma.

В МИД Китая отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа начать расследование против конкурента Трампа Джозефа Байдена и его сына. В ведомстве заявили, что не собираются вмешиваться во внутренние дела США, сообщает Reuters во вторник, 8 октября.

Спикер МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, что у Китая нет желания вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.

На прошлой неделе Трамп предложил КНР "начать расследование" против возможного кандидата в президенты на выборах 2020 года и его сына Хантера, у которого были бизнес-интересы в Китае.

Президент США называет отца и сына Байденов "коррумпированными", не предоставляя никаких тому доказательств.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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