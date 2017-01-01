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Китай ответил Трампу по расследованию против Байдена

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В Китае заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела США. Ранее Трамп говорил, что Китаю стоит начать расследование деятельности Burisma.
Китай ответил Трампу насчет "провести расследование" по Байденам
Китай ответил Трампу насчет "провести расследование" по Байденам

В МИД Китая отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа начать расследование против конкурента Трампа Джозефа Байдена и его сына. В ведомстве заявили, что не собираются вмешиваться во внутренние дела США, сообщает Reuters во вторник, 8 октября.

Спикер МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, что у Китая нет желания вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.

На прошлой неделе Трамп предложил КНР "начать расследование" против возможного кандидата в президенты на выборах 2020 года и его сына Хантера, у которого были бизнес-интересы в Китае.

Президент США называет отца и сына Байденов "коррумпированными", не предоставляя никаких тому доказательств.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. 

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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Теги: США, Китай, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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