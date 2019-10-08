Пекин заявил о вмешательстве США во внутренние дела Китая

"Введенные США ограничительные меры серьезно нарушают основные нормы международных отношений, это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая, мы осуждаем это и выражаем американской стороне решительный протест", - заявил дипломат.

По его словам, вопрос Синьцзяна – исключительно внутреннее дело Китая и никто не имеет право в него вмешиваться.

Китай призывает США "исправить свое ошибочное поведение, как можно скорее отменить соответствующие меры и перестать вмешиваться во внутренние дела КНР"