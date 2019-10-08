Мартин Сайдик отказался отвечать, чей Крым

Чиновник сказал, что свою позицию не будет озвучивать.

На международной конференции Salzburg Europe Summit во время сессии Украина - шансы на мирное урегулирование специального представителя председателя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдик попросили ответить, не была ошибкой аннексия Крыма Россией в результате "референдума".

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Между тем, Сайдик отказался комментировать вопрос аннексии Крыма, аргументируя это тем, что сферой его ответственности является Донбасс.

Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я выйду на пенсию, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и ее, - заявил Сайдик.

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Между тем, потом представитель председателя ОБСЕ Сайдик рассказал о предыстории аннексии Крыма. Надо сказать, она сильно удивила посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Напомним, в ОБСЕ назвали дату разведения сил на Донбассе. Разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ Сайдик.

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