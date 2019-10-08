Украину "подарили" американцам и НАТО – Лукашенко

Противостояние Востока и Запада привело к нынешним событиям в Украине, считает президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страны НАТО должны быть благодарны за то, что им “подарили“ Украину. Об этом он сказал на конференции Европейская безопасность: отойти от края пропасти в Минске, сообщает БелТА во вторник, 8 октября.

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Лукашенко заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело, по его мнению, к событиям в Украине.

“Сегодня мы Украину просто “подарили“ своим соперникам. Ну что, не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой“, – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, “потому что диагноз установлен“.

"И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны".

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“Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент – он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему“, – отметил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко призвал Запад “очнуться“ и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его “загрузили этим страшным грузом“.

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