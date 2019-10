Туск написал гневное обращение к Джонсону из-за Brexit

Дональд Туск написал Борису Джонсону в Twitter, что пора прекращать "глупую игру в обвинения", а также спросил, чего он хочет, если не соглашается ни на один из вариантов Brexit.

Президент Европейского совета Дональд Туск по поводу Brexit написал премьеру Великобритании Борису Джонсону гневное сообщение в Twitter во вторник, 7 октября.

Он обвинил Джонсона в "глупых играх" на фоне слухов о возможном провале переговоров по соглашению о Brexit.

"На карту поставлена не победа в какой-то глупой игре во взаимные обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (лат. "куда идешь")?", - написал Туск.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis? — Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019

Напомним, что ранее Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Джонсон заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

Позже в Еврокомиссии "компромисс" Джонсона по Brexit назвали "спорным". Юнкер отметил положительные сдвиги в предложениях Джонсона, но в них все же есть "спорные моменты" относительно бэкстопа и границы между Ирландией и Северной Ирландией.

