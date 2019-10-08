Китай "забанил" трансляции НБА и Южный парк

Китайскому телевидению не понравилось высказывание представителя клуба НБА в поддержку Гонконга и серия мультфильма о цензуре в стране.

Спортивный канал Центрального телевидения Китая отменил трансляций всех матчей Национальной баскетбольной ассоциации из-за поддержки менеджером одной из команд массовых протестов в Гонконге. Об этом говорится в сообщении телеканала во вторник, 8 октября.

“Мы заметили заявление комиссионера НБА Адама Сильвера относительно неподобающего комментария генерального менеджера команды Houston Rockets Дэрила Мори о Гонконге. Сильвер высказался в поддержку права Мори на свободу слова. Мы выражаем в связи с этим решительное недовольство и протест. Полагаем, что любые высказывания, бросающие вызов государственному суверенитету и общественной стабильности, не подпадают под категорию права на свободу слова”, - говорится в заявлении.

В связи с этим все трансляции предсезонных матчей НБА приостановлены.

Накануне генеральный менеджер команды Houston Rockets Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге, после чего все представители Китая объявили о прекращении сотрудничества с Houston. Позднее его сообщение раскритиковал владелец Brooklyn Nets Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение “оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае”. “Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию Houston или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам”, - говорится в заявлении НБА.

В то же время The Hollywood Reporter сообщает, что в Китае заблокировали все серии американского анимационного сериала Южный парк.

Причиной недовольства властей стала серия Band in China ("Группа в Китае", что звучит сходно с banned in China, то есть "запрещено в Китае"). По сюжету герои Стэн, Джимми, Кенни и Баттерс создают музыкальную группу, которая становится очень популярной. Затем про музыкантов хотят снять фильм, но сценарий к нему все время меняют, чтобы он соответствовал нормам местной интернет-цензуры. Кроме того, Рэнди Марша за попытку продать марихуану отправляют в трудовой лагерь, где он должен произносить речи во славу Коммунистической партии Китая и где также содержится Винни-Пух (в 2017 году в Китае начали блокировать изображения и упоминания Винни-Пуха, это связывают с тем, что с ним нередко сравнивают Си Цзиньпина).

В свою очередь, создатели шоу решили извиниться перед китайскими властями.

"Официальное извинение перед Китаем от Трея Паркера и Мэтта Стоуна. Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совсем не похож на Винни-Пуха. Смотрите 300-й эпизод в эту среду! Да здравствует великая коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго этой осенью будет обильным! Теперь все окей, Китай?", - говорится в сообщении.

Ранее Китай заявил о вмешательстве США во внутренние дела страны и выразил протест в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса, введенными накануне.

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