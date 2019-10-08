Общая длина десятого моста через реку Янцзы превышает четыре километра. На двух этажах расположены 12 полос для движения машин.

В китайском городе Ухань, столице провинции Хубэй, открылся самый длинный в мире по протяженности основного пролета двухъярусный автодорожный мост. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 8 октября.

"Яньшаньский мост через реку Янцзы – это самый длинный в мире подвесной мост с двумя этажами", – сказал главный конструктор моста Сю Гунги.

Общая длина моста составляет 4,13 км. Верхний этаж 10 моста через реку Янцзы имеет шесть полос, двигаться по которым можно со скоростью 80 км/ч, тогда как нижний ярус имеет столько же полос, но с рассчитанной скоростью 60 км/ч.

В верхней части моста есть также два тротуара для пешеходных прогулок, а нижняя часть оснащена двумя велосипедными дорожками и несколькими полосами для пешеходов.

Cмотрите фотогалерею: В Китае открыли самый длинный в мире двухэтажный автомобильный мост

Ранее в Китае завершили сооружение основной части самого длинного в мире моста через морской пролив, предназначенного как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Общая протяженность двухъярусной конструкции составит 16,3 км.

Также сообщалось, что в Китае открыли самый длинный в мире морской мост. Его длина составляет 55 километров. Мост соединяет Гонконг, Макао и город Чжухай.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet